Опрос: 8% российских семей использовали самоизоляцию, чтобы сделать ремонт в квартире
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Об этом сообщает газета «Известия».
Опрос также показал, что 84,4% жителей больших и средних городов делали ремонт в старых квартирах, поскольку качество жилья в период пандемии и удалёнки стало особенно важным.
Чаще всего респонденты красили или оклеивали стены в своих квартирах (34,3% от общего числа), ремонтировали ванные комнаты (13%), устанавливали пластиковые окна (8,4%).
Также участники исследования занимались обновлением кухни, ремонтом потолка, перепланировкой квартир и заменой входных дверей.
Наиболее активными оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, где ремонт сделали 11% семей. По 9% домохозяйств занимались обновлением в Ярославле, Иванове, Череповце, Мурманске, Туле и Набережных Челнах.
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