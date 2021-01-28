Следователи начали проверку из-за хлопка газа в переходе в Челябинске

Следователи организовали проверку после взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске, в результате чего пострадал человек.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По данному факту… организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Разрушений конструкций помещения не имеется», — говорится в заявлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске.