Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске

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Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске.
Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«28 января в 12:20 (10:20 мск) в ходе ремонтных работ произошёл взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется», — отметили в пресс-службе.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на цветочном рынке в Краснодаре взорвался газовый баллон.

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