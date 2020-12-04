В Артёме прокомментировали ход работ по ликвидации последствий ледяного шторма

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В городе Артёме Приморского края прокомментировали ход работ по ликвидации последствий ледяного шторма: восстановление электроснабжения завершено, режим ЧС не снят.
В Артёме прокомментировали ход работ по ликвидации последствий ледяного шторма
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Природное явление в виде ледяного дождя нехарактерно для Приморского края. В результате произошло обледенение всех предметов, находившихся вне закрытых помещений. Существующие воздушные линии при строительстве не рассчитывались на такие «ледовые» нагрузки — сломались опоры и арматура, которая держала провода. По климатическим условиям обледенение той степени, которая сформировалась после ледяного дождя, не предусмотрено для Приморского края правилами устройства электроустановок», — цитирует издание главного инженера АЭСК Дениса Рябова.

В настоящее время электроснабжение Артёмовского городского округа осуществляется в том числе и за счёт резервных источников питания с использованием временных схем. К восстановлению нормальной системы электроснабжения энергетики приступят после снятия режима ЧС.

Ранее власти Приморского края оценили ситуацию с электроснабжением региона, который ранее пострадал от снежного циклона.

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