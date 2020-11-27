В Тюмени вакцину от коронавируса испытают на добровольцах

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С 30 ноября в Тюмени начнутся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
В Тюмени вакцину от коронавируса испытают на добровольцах
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

В лабораторию Тюменского государственного медицинского университета уже поступила вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Первый этап — проверка состояния здоровья добровольцев и отбор тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины», — говорится в сообщении.

Среди участников исследования — учителя, врачи и представители других профессий в возрасте от 18 лет.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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