В Тюмени вакцину от коронавируса испытают на добровольцах

С 30 ноября в Тюмени начнутся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

В лабораторию Тюменского государственного медицинского университета уже поступила вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Первый этап — проверка состояния здоровья добровольцев и отбор тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины», — говорится в сообщении.

Среди участников исследования — учителя, врачи и представители других профессий в возрасте от 18 лет.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.