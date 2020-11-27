В Тюмени вакцину от коронавируса испытают на добровольцах
- © РИА Новости / Илья Питалев
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
В лабораторию Тюменского государственного медицинского университета уже поступила вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
«Первый этап — проверка состояния здоровья добровольцев и отбор тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины», — говорится в сообщении.
Среди участников исследования — учителя, врачи и представители других профессий в возрасте от 18 лет.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.