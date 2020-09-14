В Ростовской области задержали подозреваемого в краже медалей у ветерана

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в краже медалей у ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

В полицию обратилась 79-летняя дочь потерпевшей. Она заметила, как из её дома выходит подозреваемый. Женщина запомнила его приметы и посмотрела, куда он пошёл.

Всего было украдено три медали. 19-летний задержанный решил сдать их в ломбард.

«Ювелир оценил их дёшево, тогда подозреваемый оставил их продавцу за ненадобностью. Скупщик понимал серьёзность данных медалей и сообщил об этом в полицию», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане женщина призналась в ограблении 95-летнего ветерана.