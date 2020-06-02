В Татарстане женщина призналась в ограблении 95-летнего ветерана

В татарском городе Азнакаево женщина призналась в ограблении 95-летней пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны и труда.

Как пишет «Реальное время», Следственный комитет направил уголовное дело в суд.

35-летняя женщина признала вину, сообщил старший помощник руководителя СК по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в апреле женщина в нетрезвом состоянии зашла к своему знакомому, чтобы занять у него деньги на спиртное. Дверь открыла мама знакомого и попросила женщину уйти. После этого обвиняемая повалила пенсионерку на пол и забрала у неё платок, в котором пожилая женщина хранила 50 тыс. рублей.

Обвиняемая предстанет перед Азнакаевским райсудом.

Как ранее сообщил телеканал «360», в Московской области возбудили уголовное дело по факту кражи у 87-летней женщины.