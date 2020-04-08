В Подмосковье завели дело по факту кражи у бывшей узницы концлагеря
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Подозреваемый задержан — это ранее судимый житель Павловского Посада. Он забрал у соседки по коммунальной квартире деньги, иконы, документы, а также памятные и юбилейные награды, в том числе медаль малолетнего узника фашистских концлагерей «Непокорённые» и медаль «Дети войны».
Самой потерпевшей дома не было — она лежала в больнице.
Во время обыска в комнате подозреваемого нашли документы и часть наград. Остальное, по словам мужчины, он продал.
В 2019 году kp.ru сообщал, что в Самаре возбудили дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.