Власти рассказали о проекте «Энергия Москвы»

Короткая ссылка
В Департаменте транспорта столицы прокомментировали проект «Энергия Москвы», к 2023 году будет создана сеть из 600 зарядных станций для электромобилей.

«Есть две глобальные причины, почему спрос на электрокары не так популярен в российских городах, чем в той же Норвегии, где 65% продаваемых машин работают на электродвигателях. Суровый климат — аккумуляторы теряют до 30% энергии при минусовой температуре. Дороговизна электромобилей. Чтобы заинтересовать массы, нужно создавать преференции: бесплатные парковки, снижать стоимость заправки, вводить льготы на покупку электромобиля, развивать инфраструктуру», — цитирует «Российская газета» ведущего специалиста аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова.

Как рассказали в Дептрансе столицы, город переходит на электротранспорт, и основная причина — улучшение экологической ситуации. До 90% выбросов в атмосферу столицы связано с автотранспортом.

Сейчас ведётся прокладка мощных кабелей и установка новых зарядных станций в рамках благоустройства территорий.

На данный момент в Москве действуют 100 электрозарядок. К концу года их число планируется увеличить вдвое, охватив спальные районы.

Ранее «Известия» сообщала, что эксперты ГК «Автоспеццентр» оценили отношение россиян к электромобилям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить