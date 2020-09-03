Власти рассказали о проекте «Энергия Москвы»

В Департаменте транспорта столицы прокомментировали проект «Энергия Москвы», к 2023 году будет создана сеть из 600 зарядных станций для электромобилей.

«Есть две глобальные причины, почему спрос на электрокары не так популярен в российских городах, чем в той же Норвегии, где 65% продаваемых машин работают на электродвигателях. Суровый климат — аккумуляторы теряют до 30% энергии при минусовой температуре. Дороговизна электромобилей. Чтобы заинтересовать массы, нужно создавать преференции: бесплатные парковки, снижать стоимость заправки, вводить льготы на покупку электромобиля, развивать инфраструктуру», — цитирует «Российская газета» ведущего специалиста аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова.

Как рассказали в Дептрансе столицы, город переходит на электротранспорт, и основная причина — улучшение экологической ситуации. До 90% выбросов в атмосферу столицы связано с автотранспортом.

Сейчас ведётся прокладка мощных кабелей и установка новых зарядных станций в рамках благоустройства территорий.

На данный момент в Москве действуют 100 электрозарядок. К концу года их число планируется увеличить вдвое, охватив спальные районы.

Ранее «Известия» сообщала, что эксперты ГК «Автоспеццентр» оценили отношение россиян к электромобилям.