В «Деловой России» прокомментировали ситуацию с городскими видами транспорта

Член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Порошин прокомментировал ситуацию с городскими видами транспорта.

«Городские канатные дороги — это альтернатива лёгкому метро. Мы прекрасно понимаем, что у нас во многих городах России не везде есть метро. Многие города представляют собой местность с большими перепадами высот. Есть города, которые пересечены различными водными или железнодорожными преградами», — цитирует эксперта Nation News.

Как отметил Порошин, городская среда — точка притяжения, можно говорить о развитии внутреннего туризма, поскольку движение по канатке с высоты 50—100 м позволяет увидеть город.

«Мы пытаемся всеми силами донести до региональных властей, что это будет выгодно, красиво и инвестиционно привлекательно», — сказал эксперт.

По его словам, в ближайшие пять лет будет возможно запустить канатную дорогу в трёх-четырёх городах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что половину Центральной кольцевой автодороги намерены запустить в 2020 году.