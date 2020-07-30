Половину ЦКАД могут запустить в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас большая программа по строительству развязок, дорог», — отметил Воробьёв.
Он назвал проект ЦКАД масштабным и сложным.
«Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 км будет запущена», — сказал глава региона.
По его словам, запуск позволит разгрузить МКАД и убрать из городов большегрузный транспорт.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.