Половину ЦКАД могут запустить в 2020 году

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Половину Центральной кольцевой автодороги намерены запустить в 2020 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Половину ЦКАД могут запустить в 2020 году
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас большая программа по строительству развязок, дорог», — отметил Воробьёв.

Он назвал проект ЦКАД масштабным и сложным.

«Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 км будет запущена», — сказал глава региона.

По его словам, запуск позволит разгрузить МКАД и убрать из городов большегрузный транспорт.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.

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