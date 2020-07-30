Половину ЦКАД могут запустить в 2020 году

Половину Центральной кольцевой автодороги намерены запустить в 2020 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас большая программа по строительству развязок, дорог», — отметил Воробьёв.

Он назвал проект ЦКАД масштабным и сложным.

«Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 км будет запущена», — сказал глава региона.

По его словам, запуск позволит разгрузить МКАД и убрать из городов большегрузный транспорт.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.