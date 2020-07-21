В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивые лотереи

Короткая ссылка
В Роскачестве дали рекомендации, как распознать фальшивые лотереи.
В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивые лотереи
  • Pixabay

Об этом сообщает НТВ.

«Как известно, где больше всего человеческих эмоций, там всегда будут орудовать нечистые на руку люди», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По одной из схем, на электронную почту может прийти письмо с подтверждением регистрации на сайте неизвестной компании или с уведомлением о специальном розыгрыше. На самом деле в послании будет вредоносная ссылка.

Ещё одна схема — сообщение о крупном выигрыше, для получения которого нужно сначала заплатить «налоговый сбор» или «таможенную пошлину».

Рекомендуется проверять сайт организатора лотереи, причём не переходить по ссылке из письма, а самостоятельно набрать название в поиске. Главный же признак мошенничества — если просят деньги и обещают вернуть больше.

Ранее специалист в области информационной безопасности профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как обезопасить себя от банковских мошенников.

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