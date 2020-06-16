Турбазы и гостевые дома возобновят работу в Мурманской области с 17 июня

Гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы вместимостью не более 20 человек возобновят работу в Мурманской области с 17 июня.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперативный штаб.

На данном этапе снятия ограничений разрешена гостиничная деятельность небольших объектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха.

Отдыхающие должны уведомить о поездке через covid.gov-murman.ru.

Непосредственно перед приездом необходимо сдать тест на коронавирус, нужно иметь справку об отрицательном анализе или документ о перенесённой болезни.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.