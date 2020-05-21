В Кировской области раскрыли подробности поисков найденного в лесу мальчика

Короткая ссылка
Прапорщик полиции Роман Заболотний рассказал о поисках пропавшего 17 мая четырёхлетнего Матвея Лоскутова.
В Кировской области раскрыли подробности поисков найденного в лесу мальчика
  • РИА Новости

Как передаёт Kirov-portal.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, прапорщик полиции Роман Заболотний участвовал в поисковой операции вместе со своим служебным псом по кличке Тарон.

Он признался, что найти следы мальчика было непросто.

«Собачка повела по деревне, далее — по пересечённой местности. Затем вышли на лесную дорогу, где была выявлена стальная чашка с вилкой. В чашке были кусочки хлеба. Как позже выяснилось, чашка была из дома ушедшего мальчика. В дальнейшем собака была применена при осмотре местности, были отработаны территория реки, заброшенные дома в деревне», — поделился полицейский. 

По словам Романа Заболотнего, Матвей был найден в лесу на следующий день, после того как собака взяла след и смогла привести поисковиков к месту пребывания ребёнка. 

Отмечается, что в настоящее время мальчик находится в детской областной больнице.

«Состояние ребёнка относительно удовлетворительное. Травм нет. Небольшое общее переохлаждение. Укусы клещей. Находится в ФАП, в ближайшее время будет доставлен вертолётом санитарной авиации в детскую областную больницу», — приводит Progorod43.ru сообщение областного Минздрава.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить