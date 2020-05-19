Пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым

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Пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.
Пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым
  • РИА Новости

«Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из «Лиза Алерт». Это наш мальчик, подтвердили. Пока больше никакой дополнительной информации, мы все тут на эмоциях. Официальный отчёт будет позже», — приводит РИА Новости слова представителя региональной поисковой группы «Лиза Алерт».

Вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал четырёхлетний мальчик. О пропаже родители сообщили в полицию только на следующий день.

Пропавший ребёнок провёл в лесу почти двое суток.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области нашли пропавших водителей грузовиков и ребёнка.

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