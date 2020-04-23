В Иркутской области нашли пропавших водителей грузовиков и ребёнка

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Спасатели Иркутской области нашли водителей двух грузовиков и ребёнка, которые ранее пропали на закрытом для движения транспорта автозимнике «Вилюй».
В Иркутской области нашли пропавших водителей грузовиков и ребёнка
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«Мужчина и 8-летний ребёнок доставлены бортом Ми-8 МЧС России в город Киренск. Люди не пострадали», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее спасатели в Иркутской области с помощью вертолёта начали поиск двух мужчин и ребёнка.

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