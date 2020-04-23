В Приангарье ищут пропавших десять дней назад двух мужчин и ребёнка

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В Иркутской области с помощью вертолёта ведётся поиск двух мужчин и ребёнка, пропавших на закрытом для движения транспорта автозимнике «Вилюй».
В Приангарье ищут пропавших десять дней назад двух мужчин и ребёнка
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

По имеющимся данным, мужчины на двух грузовиках двигались из Красноярска в Ленск через город Усть-Кут.

С ними ехал восьмилетний сын одного из водителей.

13 апреля один из мужчин сообщил, что у него сломался грузовик и что он находится в Катангском районе, в 370 км от Усть-Кута. Однако водителям удалось отремонтировать автомобиль для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало.

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