В Приангарье ищут пропавших десять дней назад двух мужчин и ребёнка
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
По имеющимся данным, мужчины на двух грузовиках двигались из Красноярска в Ленск через город Усть-Кут.
С ними ехал восьмилетний сын одного из водителей.
13 апреля один из мужчин сообщил, что у него сломался грузовик и что он находится в Катангском районе, в 370 км от Усть-Кута. Однако водителям удалось отремонтировать автомобиль для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало.