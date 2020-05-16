Росгвардия использует аэростат при проверке самоизоляции в Подмосковье
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 км.
Для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории области задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Подмосковью.
В ведомстве пояснили, что с помощью комплекса высотного видеонаблюдения данные о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученные с воздуха, передаются нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений.
Ранее сообщалось, что более 1,2 тыс. человек были задержаны в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников.