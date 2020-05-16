Росгвардия использует аэростат при проверке самоизоляции в Подмосковье

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Росгвардия в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области задействовала высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.
Росгвардия использует аэростат при проверке самоизоляции в Подмосковье
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 км.

Для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории области задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Подмосковью.

В ведомстве пояснили, что с помощью комплекса высотного видеонаблюдения данные о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученные с воздуха, передаются нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тыс. человек были задержаны в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников.

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