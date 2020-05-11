Более 1,2 тысячи человек задержаны в Московском регионе за нарушение самоизоляции

Более 1,2 тыс. человек были задержаны в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тыс. уведомлений и задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального округа Росгвардии. Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.