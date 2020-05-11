Психолог назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.

«Были люди с самого начала, которые всегда хотят вести себя поперёк, не подчиняться правилам. Таких людей не очень много, но они есть», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у большого числа граждан происходит нарастание раздражения во время карантина.

Как считает Ениколопов, в отношении нарушителей нужно действовать очень быстро и решительно.

«Наши исследования показывают, что у многих людей конструктивное мышление, понимание того, о чём говорится, снижается», — добавил он.

Ранее психолог, психоаналитик Ирина Минасян, член Международной психоаналитической ассоциации, в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.