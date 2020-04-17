Спасатели проверили храмы Петербурга перед Пасхой

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Сотрудники МЧС проверили безопасность храмов Санкт-Петербурга перед праздником Пасхи.
Спасатели проверили храмы Петербурга перед Пасхой
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства, во время осмотра особое внимание уделили проверке путей эвакуации.

В объектах проверили присутствие и исправность средств пожаротушения, а также опросили сотрудников о порядке действий во время пожара. 

По результатам проверки специалисты подтвердили, что осмотренные объекты РПЦ находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.

Отмечается, что сотрудники МЧС будут контролировать противопожарный режим во время проведения служб.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в третьей декаде апреля.

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