Спасатели проверили храмы Петербурга перед Пасхой

Сотрудники МЧС проверили безопасность храмов Санкт-Петербурга перед праздником Пасхи.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства, во время осмотра особое внимание уделили проверке путей эвакуации.

В объектах проверили присутствие и исправность средств пожаротушения, а также опросили сотрудников о порядке действий во время пожара.

По результатам проверки специалисты подтвердили, что осмотренные объекты РПЦ находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.

Отмечается, что сотрудники МЧС будут контролировать противопожарный режим во время проведения служб.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в третьей декаде апреля.