Полиция Петербурга задержала троих нарушивших карантин граждан

В Петербурге полицейские за сутки задержали троих граждан, прибывших из-за границы и нарушивших карантин.

Как сообщает издание «Невские новости», 6 апреля полицейские проверили места проживания людей, недавно вернувшихся из-за рубежа, в Василеостровском районе.

Отмечается, что режим нарушила 23-летняя уроженка Архангельска, прибывшая из Норвегии. Сотрудники полиции завели на неё протокол и поместили в обсерватор в пансионате «Заря».

Также не соблюдал режим самоизоляции прилетевший из Норвегии 21-летний уроженец Кирова. Он был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу с повышенной температурой тела.

Как передаёт ФАН, третье нарушение зафиксировали в Калининском районе: 60-летний петербуржец вернулся из Турции и, несмотря на предписание, ездил по городу на автомобиле.

Полицейские составили протокол и отправили нарушителя в обсерватор.