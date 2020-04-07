Полиция Петербурга задержала троих нарушивших карантин граждан

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В Петербурге полицейские за сутки задержали троих граждан, прибывших из-за границы и нарушивших карантин.
Полиция Петербурга задержала троих нарушивших карантин граждан
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Невские новости», 6 апреля полицейские проверили места проживания людей, недавно вернувшихся из-за рубежа, в Василеостровском районе.

Отмечается, что режим нарушила 23-летняя уроженка Архангельска, прибывшая из Норвегии. Сотрудники полиции завели на неё протокол и поместили в обсерватор в пансионате «Заря».

Также не соблюдал режим самоизоляции прилетевший из Норвегии 21-летний уроженец Кирова. Он был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу с повышенной температурой тела. 

Как передаёт ФАН, третье нарушение зафиксировали в Калининском районе: 60-летний петербуржец вернулся из Турции и, несмотря на предписание, ездил по городу на автомобиле.

Полицейские составили протокол и отправили нарушителя в обсерватор.

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