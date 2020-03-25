В Москве ещё пятерых пациентов вылечили от коронавируса

В Москве из медицинского центра в Коммунарке за сутки выписаны ещё пять пациентов, которых вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки были направлены ещё пять человек, которых мы вылечили от коронавируса», — заявила она.

По её словам, пожилых людей среди направленных на выписку нет. Она также отметила, что все пациенты недавно посещали европейские страны.

Всего в российской столице к настоящему времени вылечили от коронавируса 14 человек.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом.