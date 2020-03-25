В Москве ещё пятерых пациентов вылечили от коронавируса

Короткая ссылка
В Москве из медицинского центра в Коммунарке за сутки выписаны ещё пять пациентов, которых вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
В Москве ещё пятерых пациентов вылечили от коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки на выписку из Коммунарки были направлены ещё пять человек, которых мы вылечили от коронавируса», — заявила она.

По её словам, пожилых людей среди направленных на выписку нет. Она также отметила, что все пациенты недавно посещали европейские страны.

Всего в российской столице к настоящему времени вылечили от коронавируса 14 человек.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить