В Москве ещё пятерых пациентов вылечили от коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки на выписку из Коммунарки были направлены ещё пять человек, которых мы вылечили от коронавируса», — заявила она.
По её словам, пожилых людей среди направленных на выписку нет. Она также отметила, что все пациенты недавно посещали европейские страны.
Всего в российской столице к настоящему времени вылечили от коронавируса 14 человек.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом.