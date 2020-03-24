В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

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Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

«Если у пациента температура меньше 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остаётся дома», — говорится в документе.

Отмечается, что пациент будет госпитализирован, если хотя бы один из этих признаков не соблюдён.

Также если течение заболевания лёгкое, но пациент либо старше 65 лет, либо у него есть хроническое заболевание, либо беременность, он будет госпитализирован.

Пациент, который проживает с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения, также будет госпитализирован.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российским регионам следует быть готовыми к сложным вызовам в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

23 марта в столице были введены дополнительные меры по профилактике распространения вируса. С 26 марта по 14 апреля в городе вводят обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Те, кто вернулся из Соединённых Штатов, Британии, стран ЕС, с Украины, из Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, по-прежнему обязаны находиться в режиме самоизоляции.

Всего, по последним данным, в столице зарегистрированы 290 случаев заболевания.

В настоящее время в медцентре в Коммунарке под наблюдением специалистов находятся 412 пациентов, из них с диагнозом пневмония 156. Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 пациентов.

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