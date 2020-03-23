В оперштабе Москвы разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъяснил дополнительные меры, которые были введены в столице указом мэра Сергеем Собяниным от 23 марта.
В оперштабе Москвы разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
  • РИА Новости

Как указывается, с 26 марта по 14 апреля в городе вводят обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Там пояснили, что те, кто вернулся из Соединённых Штатов, Британии, стран ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, по-прежнему обязаны находиться в режиме самоизоляции.

«Домашний карантин также распространяется на людей, совместно проживающих с лицами, прибывшими из этих стран», — добавили в оперштабе.

Как подчёркивается, соблюдать режим самоизоляции необходимо людям со следующими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни лёгких (астма), бронхоэктазия, лёгочное сердце и нарушение лёгочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования; перенёсшим инфаркт и инсульт.

Самоизоляция не распространяется на сотрудников, чьё нахождение на работе критически необходимо для функционирования учреждения, также на работников системы здравоохранения и граждан по определённому решению оперштаба.

Режим самоизоляции предполагает, что человек в течение 14 дней находится в своей квартире, выходить из квартиры можно только при крайней необходимости в малолюдное время и в маске.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Согласно последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели. 

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