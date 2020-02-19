Китайские студенты тюменских вузов продолжат обучаться дистанционно
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«В связи с рекомендацией Минобрнауки обучение китайских студентов, находящихся сейчас в Китае, продолжается в дистанционном режиме. Взаимодействие осуществляется с помощью электронной почты», — заявили в пресс-службе ТюмГУ.
Там отметили, что преподаватели готовят задания в соответствии с тематикой учебного плана и отправляют студентам, которые выполняют работу и пересылают обратно.
В ТюмГУ обучаются 78 граждан КНР, из них 17 находятся на родине. В ТИУ — 49, из которых шестеро остались после сессии в Тюмени, остальные пока находятся в Китае.
Ранее URA.RU передавало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.