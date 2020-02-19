Китайские студенты тюменских вузов продолжат обучаться дистанционно

Китайские студенты Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета продолжат обучаться дистанционно.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В связи с рекомендацией Минобрнауки обучение китайских студентов, находящихся сейчас в Китае, продолжается в дистанционном режиме. Взаимодействие осуществляется с помощью электронной почты», — заявили в пресс-службе ТюмГУ.

Там отметили, что преподаватели готовят задания в соответствии с тематикой учебного плана и отправляют студентам, которые выполняют работу и пересылают обратно.

В ТюмГУ обучаются 78 граждан КНР, из них 17 находятся на родине. В ТИУ — 49, из которых шестеро остались после сессии в Тюмени, остальные пока находятся в Китае.

Ранее URA.RU передавало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.