Китайские студенты тюменских вузов продолжат обучаться дистанционно

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Китайские студенты Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета продолжат обучаться дистанционно.
Китайские студенты тюменских вузов продолжат обучаться дистанционно
  • © Анна Раткогло
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В связи с рекомендацией Минобрнауки обучение китайских студентов, находящихся сейчас в Китае, продолжается в дистанционном режиме. Взаимодействие осуществляется с помощью электронной почты», — заявили в пресс-службе ТюмГУ.

Там отметили, что преподаватели готовят задания в соответствии с тематикой учебного плана и отправляют студентам, которые выполняют работу и пересылают обратно.

В ТюмГУ обучаются 78 граждан КНР, из них 17 находятся на родине. В ТИУ — 49, из которых шестеро остались после сессии в Тюмени, остальные пока находятся в Китае.

Ранее URA.RU передавало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.

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