Роспотребнадзор напомнил об изменениях правил возврата билетов

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Роспотребнадзор напомнил, что с 1 сентября 2019 года изменились правила покупки и возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
Роспотребнадзор напомнил об изменениях правил возврата билетов
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В ведомстве посоветовали при покупке билета обратить внимание на то, кто является «продавцом». Списки официальных посредников указаны на сайте организации. При этом оплата их услуг не должна превышать 10% от стоимости билета и должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего оплату сопутствующих услуг.

Также следует проверить цену билета она не должна отличаться от стоимости, которая указана на сайте организации. Необходимо оценить и внешний вид билета. 

Полная стоимость билета возмещается посетителю в случае отмены, замены или переноса проводимого организацией зрелищного мероприятия. 

Отмечается, что при возврате билетов «не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100% цены билета; менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50% цены билета; менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 % цены билета».

А в случае отказа посетителя от посещения «проводимого организацией зрелищного мероприятия по причинам, менее чем за 3 дня до дня проведениязрелищного мероприятия организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета».

С 1 сентября на территории России вступил в силу Федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон России «Основы законодательства России о культуре», который направлен на борьбу с завышением цен на билеты на культурные мероприятия.

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