В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

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С 1 сентября на территории России вступил в силу федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон России «Основы законодательства России о культуре», который направлен на борьбу с завышением цен на билеты на культурные мероприятия.

«По вступающему в силу закону, торговать билетами могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена», — цитирует ТАСС председателя Комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую.

Теперь организаторы культурных мероприятий для защиты от перекупщиков могут выпускать именные билеты, для прохода по которым потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, организации теперь могут не принимать к возврату льготные билеты. Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия. 

«Теперь перекупщики уже не смогут незадолго до начала спектакля сдать нереализованные билеты в кассу, и их «бизнес» станет невыгодным», — добавила Ямпольская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября водители автомобилей получат возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу с помощью портала госуслуг.

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