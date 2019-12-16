В Крыму вынесли приговор организатору заказного убийства

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Верховный суд Республики Крым вынес приговор бизнесмену, обвиняемому в организации заказного убийства.
В Крыму вынесли приговор организатору заказного убийства
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В 2016 году мужчина, занимавшийся бизнесом, привлёк в качестве компаньона своего знакомого. В начале мая 2018-го он взял у него в долг 4 млн рублей якобы для вложения в дело, но потратил средства на собственные нужды. Затем обвиняемый принял решение убить компаньона, для чего привлёк знакомого из Белгорода, находившегося в тяжёлом финансовом положении.

Около месяца назад наёмный убийца был приговорён к 12 годам в колонии строгого режима. Организатор получил 17 лет.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

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