В Томске при пожаре в доме спасли восемь человек

В Томске произошёл пожар в трёхэтажном доме 1912 года постройки, который является памятником архитектуры регионального значения. Во время возгорания были спасены восемь человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Томской области.

«В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 кв. м, в чердачном помещении над квартирой обгорел утеплитель», — заявили в МЧС.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 65 кв. м. Возгорание ликвидировали менее чем через час.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.