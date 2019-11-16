Ребёнок погиб в результате пожара в жилом доме в Москве

В МЧС Москвы заявили, что один ребёнок погиб в результате возгорания в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на общей площади около 8 кв. м, наблюдалось сильное задымление», — указали в МЧС.

Уточняется, что спасателям удалось быстро потушить возгорание.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек (ребёнок)», — отметили в ведомстве.

Ранее в Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.