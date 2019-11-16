Ребёнок погиб в результате пожара в жилом доме в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на общей площади около 8 кв. м, наблюдалось сильное задымление», — указали в МЧС.
Уточняется, что спасателям удалось быстро потушить возгорание.
«К сожалению, в результате пожара погиб один человек (ребёнок)», — отметили в ведомстве.
Ранее в Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей.
В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.