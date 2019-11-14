В Курганской области рассказали о туристическом потенциале святилища Савин

Святилище Савин, расположенное в Белозерском районе, может стать главным туристическим объектом Курганской области, заявил врио директора департамента экономики Иван Смирных. Об этом сообщает URA.RU.

«Приезжая туда, турист должен увидеть сам объект, который восстановлен и действует. Второе — он должен получить качественные сопутствующие услуги», — сказал Смирных на заседании экономического комитета Курганской областной думы.

В ближайшем будущем должны быть разработаны проектно-сметная документация, сайт, 3D-модель. Также должно начаться непосредственно восстановление капища.

Ещё одним туристическим объектом, на который возлагают надежды региональные власти, является Далматовский монастырь.

Ранее НСН сообщала, что стали известны российские города — лидеры по посещению иностранными туристами.