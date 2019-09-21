На территории ТЭЦ-1 в Кургане загорелся трансформатор

В МЧС сообщили о возгорании трансформатора на территории ТЭЦ-1 в Кургане.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поступило сообщение о возгорании трансформатора на открытой территории в городе Кургане, проспект Конституции 29а. Возгорание трансформатора не повлияло на технологический процесс работы Курганской ТЭЦ», — указывается в заявлении.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар ликвидирован.

К тушению возгорания были привлечены 39 человек, 11 единиц техники.

11 июля в Мытищах произошёл пожар около ТЭЦ-27. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, ещё 13 пострадали.

СК возбудил дело по факту пожара.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал произошедшее.