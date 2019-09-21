На территории ТЭЦ-1 в Кургане загорелся трансформатор
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Поступило сообщение о возгорании трансформатора на открытой территории в городе Кургане, проспект Конституции 29а. Возгорание трансформатора не повлияло на технологический процесс работы Курганской ТЭЦ», — указывается в заявлении.
Уточняется, что к настоящему моменту пожар ликвидирован.
К тушению возгорания были привлечены 39 человек, 11 единиц техники.
11 июля в Мытищах произошёл пожар около ТЭЦ-27. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, ещё 13 пострадали.
СК возбудил дело по факту пожара.
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал произошедшее.