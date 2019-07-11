СК возбудил дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК России.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК России (нарушение требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса).
«По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. ООО «Навигатор» причинён ущерб на сумму порядка 150 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё 13 пострадали.