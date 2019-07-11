Пожар в двух зданиях рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован

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Пожар, перекинувшийся с территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах на административное здание и склад рядом, удалось локализировать.
Пожар в двух зданиях рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось, что одно административное здание и склад из лёгких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать.

При пожаре на ТЭЦ погиб один человек и 13 пострадали.

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