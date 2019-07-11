Пожар в двух зданиях рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее сообщалось, что одно административное здание и склад из лёгких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.
Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать.