Пожар в двух зданиях рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован

Пожар, перекинувшийся с территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах на административное здание и склад рядом, удалось локализировать.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось, что одно административное здание и склад из лёгких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать.

При пожаре на ТЭЦ погиб один человек и 13 пострадали.