Кузнецова рассказала подробности о вывозе российских детей из Ирака
«Это уже будет точно после 6 октября. Суды будут принимать решение после октября. После принятия последнего решения в отношении нашего ребёнка мы тут же (выедем. — RT). Для того чтобы выехать из Москвы, нам буквально нужно два дня», — цитирует её РИА Новости.
Кузнецова отметила готовность 30 детей к вылету из Ирака.
Она также подчеркнула, что, помимо российских детей, в иракских тюрьмах могут находиться ещё 500 человек.
«Если будет поступать информация от наших представителей, мы поедем заберём их оттуда», — добавила детский омбудсмен.
Ранее Кузнецова заявляла, что в конце сентября будет готов пакет документов для начала организации вылета последней группы российских детей из Ирака по согласованию с местными властями.