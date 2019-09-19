Кузнецова рассказала подробности о вывозе российских детей из Ирака

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что 30 российских детей, чьи матери находятся в иракских тюрьмах, будут возвращены в Россию после 6 октября.

«Это уже будет точно после 6 октября. Суды будут принимать решение после октября. После принятия последнего решения в отношении нашего ребёнка мы тут же (выедем. — RT). Для того чтобы выехать из Москвы, нам буквально нужно два дня», — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова отметила готовность 30 детей к вылету из Ирака.

Она также подчеркнула, что, помимо российских детей, в иракских тюрьмах могут находиться ещё 500 человек. 

«Если будет поступать информация от наших представителей, мы поедем заберём их оттуда», — добавила детский омбудсмен.

Ранее Кузнецова заявляла, что в конце сентября будет готов пакет документов для начала организации вылета последней группы российских детей из Ирака по согласованию с местными властями.

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