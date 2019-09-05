Кузнецова уточнила сроки вывоза из Ирака оставшихся российских детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что в конце сентября будет готов пакет документов для начала организации вылета последней группы российских детей из Ирака по согласованию с местными властями.
Кузнецова уточнила сроки вывоза из Ирака оставшихся российских детей
  • РИА Новости

«В конце сентября будет готов основной пакет документов, и после этого нам нужно совсем мало времени, чтобы запланировать дату вылета — она будет согласована с иракской властью, чтобы понять и скоординировать свои действия», — приводит её слова РИА Новости.

Кузнецова уточнила, что точная дата вылета пока не определена и будет ясна после окончания формирования основного пакета документов для вывоза детей в Россию.

«Точную дату мы не назовём, но конец сентября, совсем последние дни месяца — это формирование пакета документов, дальнейшие решения о вылете в ближайшие дни могут состояться по согласованию с Ираком», — заявила она.

В августе Кузнецова выразила надежду, что последняя группа из 30 российских детей до конца сентября будет возвращена на родину.

По её данным, с декабря 2018 года по апрель 2019 года в Россию были возвращены более 50 детей, находившихся на территории Ирака и Сирии. 

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