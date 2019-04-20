Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака

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В Россию с декабря 2018 года были возвращены более 50 российских детей, находившихся на территории Ирака и Сирии. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова во время поездки в Ингушетию.
Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака
  • РИА Новости

Она отметила, что по поручению президента была выстроена системная работа со всеми уполномоченными ведомствами.

«Уже прошло несколько этапов возвращения детей, более 50 детей в рамках этой программы возвращены на родину, они учатся. Медицина помогает, мы постоянно мониторим, что с ними происходит», — приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Детский омбудсмен добавила, что в настоящее время задачей российских властей является возвращение из Ирака рождённых не на территории России детей россиян. 

В феврале посол России в Ираке Максим Максимов сообщил, что в тюрьмах Багдада находятся 64 гражданки России и 58 детей.

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