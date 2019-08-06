Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Ирака
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Осталось вернуть 30 детей. Всё пока идёт по плану, и надеемся, что все ребятишки, последняя группа, которая в Ираке ожидает своего возвращения, до конца сентября будет уже в России», — заявила она.
Кроме того, по словам детского омбудсмена, на повестке дня также стоит вопрос возвращения детей из Сирии. На данный момент по этому поводу продолжаются совещания в МИД.
Ранее Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака.