Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Ирака

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака и Сирии.
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Ирака
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Осталось вернуть 30 детей. Всё пока идёт по плану, и надеемся, что все ребятишки, последняя группа, которая в Ираке ожидает своего возвращения, до конца сентября будет уже в России», — заявила она.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, на повестке дня также стоит вопрос возвращения детей из Сирии. На данный момент по этому поводу продолжаются совещания в МИД.

Ранее Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака.

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