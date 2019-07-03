Кузнецова сообщила о планах по возвращению российских детей из Сирии

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала в ходе рабочей поездки в Удмуртию, что Россия планирует выяснить, сколько российских детей находятся на неподконтрольной властям территории в Сирии.
Кузнецова сообщила о планах по возвращению российских детей из Сирии
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Омбудсмен сообщила, что в настоящее время «уже ведутся переговоры». По её словам, она «обратилась в МИД по выстраиванию диалога и по поиску решений по Сирии».

«Мы начинаем работать уже в этом направлении серьёзно», — цитирует Интерфакс Кузнецову.

Она заявила, что «три лагеря находятся на территории, неподконтрольной официальным сирийским властям».

«Сейчас очень важно уточнить, сколько там наших детей. Они есть и среди сирот, они есть и с законными представителями на этих территориях. Поэтому нам очень важно сейчас выяснить, сколько их там, и постараться наладить взаимодействие, переговоры по этой теме», — добавила Кузнецова.

Также она заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия в террористических организациях их матерей-россиянок, будут возвращены в страну в июле и августе.

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