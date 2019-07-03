Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия в террористических организациях их матерей-россиянок, будут возвращены в страну в июле и августе.
Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака
  • РИА Новости

«Вылетов осталось два. Один будет в ближайшие дни. Следующий вылет состоится... мы планируем, по крайней мере, на август, и он будет последним вот этой группы детей», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, после возвращения данных групп несовершеннолетних в тюрьме Багдада больше не должно оставаться.

Вместе с этим Кузнецова добавила, что в июле из Ирака должны быть доставлены более 30 детей в возрасте 2—3 лет. Она уточнила, что их родственники уже оформили необходимые документы для опекунства. 

В апреле Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака.

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