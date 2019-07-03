Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака
- РИА Новости
«Вылетов осталось два. Один будет в ближайшие дни. Следующий вылет состоится... мы планируем, по крайней мере, на август, и он будет последним вот этой группы детей», — цитирует её Интерфакс.
По её словам, после возвращения данных групп несовершеннолетних в тюрьме Багдада больше не должно оставаться.
Вместе с этим Кузнецова добавила, что в июле из Ирака должны быть доставлены более 30 детей в возрасте 2—3 лет. Она уточнила, что их родственники уже оформили необходимые документы для опекунства.
В апреле Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака.