Проработаны варианты исполнения нового российского авианосца
- РИА Новости
«Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что есть различные сценарии проектирования авианосца — в атомном и неатомном исполнении.
Рязанцев также отметил, что проект по созданию нового авианосца потребует больших средств.
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал закладку малого ракетного корабля «Тайфун» в Татарстане.