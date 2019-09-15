Проработаны варианты исполнения нового российского авианосца

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Замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в Минобороны совместно с военно-промышленными предприятиями проработали варианты проектирования нового авианосца в атомном и неатомном исполнении.
Проработаны варианты исполнения нового российского авианосца
  • РИА Новости

«Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что есть различные сценарии проектирования авианосца — в атомном и неатомном исполнении.

Рязанцев также отметил, что проект по созданию нового авианосца потребует больших средств.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал закладку малого ракетного корабля «Тайфун» в Татарстане.

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