Эксперт прокомментировал закладку МРК «Тайфун» в Татарстане

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал закладку малого ракетного корабля «Тайфун» в Татарстане.

«Если говорить про малый ракетный корабль «Тайфун», то там должны устанавливаться крылатые ракеты, должно быть противолодочное оружие, желательно, чтобы там был вертолёт», — заявил он.

По его словам, в основном этот корабль будет использоваться в прибрежной зоне.

Как добавил эксперт, российскому флоту нужны боевые суда.

Ранее ведущий инженер Крыловского государственного научного центра Юрий Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов.