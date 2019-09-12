Эксперт прокомментировал закладку МРК «Тайфун» в Татарстане
- © завод "Пелла"
«Если говорить про малый ракетный корабль «Тайфун», то там должны устанавливаться крылатые ракеты, должно быть противолодочное оружие, желательно, чтобы там был вертолёт», — заявил он.
По его словам, в основном этот корабль будет использоваться в прибрежной зоне.
Как добавил эксперт, российскому флоту нужны боевые суда.
Ранее ведущий инженер Крыловского государственного научного центра Юрий Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов.