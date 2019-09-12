Эксперт прокомментировал закладку МРК «Тайфун» в Татарстане

Короткая ссылка
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал закладку малого ракетного корабля «Тайфун» в Татарстане.
Эксперт прокомментировал закладку МРК «Тайфун» в Татарстане
  • © завод "Пелла"

«Если говорить про малый ракетный корабль «Тайфун», то там должны устанавливаться крылатые ракеты, должно быть противолодочное оружие, желательно, чтобы там был вертолёт», — заявил он.

По его словам, в основном этот корабль будет использоваться в прибрежной зоне.

Как добавил эксперт, российскому флоту нужны боевые суда.

Ранее ведущий инженер Крыловского государственного научного центра Юрий Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить