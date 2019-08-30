Эксперт рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов

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Ведущий инженер Крыловского государственного научного центра Юрий Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов.
Эксперт рассказал о разработке авианосца с увеличенной палубой и катапультой для ускорения самолётов
  • © pixabay.com

«Трамплин позволяет самолёту подскочить по центробежной силе. Угол схода — 14 градусов, это уменьшает взлётный вес и просадку», — заявил он.

В связке с трамплином работает катапульта, которая может разогнать самолёт до 165 км/ч за 2,8 секунды.

По словам эксперта, самолёт стартует в среднем за пять-семь секунд.

«Здесь четыре дорожки, значит, четыре самолёта смогут стартовать поочерёдно примерно за 28 секунд. То есть за две минуты в воздухе будут уже 16 самолётов», — сообщил он.

Как добавил Кулагин, катапульты будут полностью регулируемыми — за пуск отвечает один двигатель, второй с генератором контролирует процесс и в случае необходимости может притормозить.

Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.

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