Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

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Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.

«Увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом, ведёт к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — сказал он телеканалу «360».

Как подчеркнул врач, в данной ситуации тема заработной платы не играла решающей роли.

«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил он.

По его словам, усиление нагрузки началось около двух лет назад, а ситуация ухудшалась постепенно: сперва врачи справлялись, а затем начались сложности.

Ранее СМИ передавали, что все хирурги больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении в связи с нагрузкой и несоответствующей ей оплатой труда.

Как отметили в Кремле, ситуация является поводом для реакции региональных властей и Минздрава. 

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Позднее в пресс-службе больницы заявили, что два хирурга приняли решение отозвать заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава. 

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