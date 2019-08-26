Куйвашев прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что во вторник, 27 августа, будет проведено большое совещание в связи с увольнением хирургов из больницы в Нижнем Тагиле.

Как отметил Куйвашев, несколько врачей-хирургов уволились, пожаловавшись на высокую нагрузку и недостаточную зарплату.

«С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведём большое совещание по ситуации», — написал он в Instagram.

По его словам, будут выслушаны доклады врачей, руководства больниц, профсоюза, а также Минздрава.

«Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать», — добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей, указав, что эти сообщения являются поводом для реакции региональных властей и Минздрава.

Региональной прокуратурой была организовала проверка по факту появления данной информации.