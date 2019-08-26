Прокуратура проверяет данные о массовом увольнении хирургов на Урале

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Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту появления информации о массовом увольнении хирургов Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле.
Прокуратура проверяет данные о массовом увольнении хирургов на Урале
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы прокуратуры.

«Подтверждаю, что прокуратура начала проверку», — сказала она.

По данным СМИ, все хирурги указанной больницы написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и несоответствующей ей оплаты труда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. 

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