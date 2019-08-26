Прокуратура проверяет данные о массовом увольнении хирургов на Урале
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы прокуратуры.
«Подтверждаю, что прокуратура начала проверку», — сказала она.
По данным СМИ, все хирурги указанной больницы написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и несоответствующей ей оплаты труда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.