В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, данным вопросом занимаются Минздрав России и власти региона.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что эти сообщения являются поводом для серьёзной реакции региональных властей и Министерства здравоохранения.

«Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — добавил Песков.

Ранее местные СМИ передавали, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Причиной увольнения, по некоторым данным, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда.

Агентство, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Свердловской области, писало, что ведомство направило в больницу комиссию.