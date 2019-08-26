В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
- РИА Новости
«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он подчеркнул, что эти сообщения являются поводом для серьёзной реакции региональных властей и Министерства здравоохранения.
«Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — добавил Песков.
Ранее местные СМИ передавали, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Причиной увольнения, по некоторым данным, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда.
Агентство, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Свердловской области, писало, что ведомство направило в больницу комиссию.