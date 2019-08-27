Два хирурга в Нижнем Тагиле решили забрать заявления об увольнении

Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

«Два хирурга сказали о том, что отзовут свои заявления об увольнении», — сообщила URA.RU пресс-секретарь больницы Алёна Усатова.

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 Юрий Изотеев заявил, что также передумал увольняться. По его мнению, разговор с министром был «нормальным», он услышал просьбы врачей.

«Больных мы не бросим, это было бы действительно преступлением с нашей стороны. Тем более что в Демидовской больнице ведь все реально уволились, там больше больных по хирургическим показаниям не принимают, всех везут к нам», — заявил он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что во вторник, 27 августа, будет проведено большое совещание в связи с увольнением хирургов из больницы в Нижнем Тагиле.