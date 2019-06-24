В Мурманской области уволили замгубернатора

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
В Мурманской области уволили замгубернатора
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — сказал он.

Врио губернатора области также поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву сконцентрироваться на проблеме с зарплатами врачей и проконтролировать обеспечение региона лекарствами.

Ранее депутаты Челябинской городской думы во время заседания приняли отставку главы города — Владимира Елистратова. Отмечается, что градоначальник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

5 июня президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить