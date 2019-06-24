В Мурманской области уволили замгубернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — сказал он.

Врио губернатора области также поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву сконцентрироваться на проблеме с зарплатами врачей и проконтролировать обеспечение региона лекарствами.

Ранее депутаты Челябинской городской думы во время заседания приняли отставку главы города — Владимира Елистратова. Отмечается, что градоначальник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

5 июня президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова.